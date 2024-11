Wetter: DWD warnt vor starkem Schneefall im Süden

1 Der DWD warnt vor starkem Schneefall. Foto: Silas Stein/dpa

«Gefahr für Leib und Leben»: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Schneefall in Baden-Württemberg und Bayern. Welche Gefahren drohen?











Link kopiert

München/Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile Bayerns und Baden-Württembergs eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall herausgegeben. Vom Nachmittag an bis zum frühen Freitagmorgen könne es in den Gebieten "Gefahr für Leib und Leben" durch eine geschlossene, hohe Schneedecke geben, teilte der Wetterdienst mit. Verkehrswege könnten blockiert werden. Auch werde es verbreitet glatt.

In Bayern gilt die Warnung für das Allgäu und Teile Oberbayerns, in Baden-Württemberg sind demnach die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen betroffen. Auch für die Region München rechnete der DWD wegen erwarteter Schneemengen bis zu 15 Zentimetern mit Glätte, eingeschränkter Sicht und Verkehrsstörungen.

In den betroffenen Regionen am Alpenrand in Bayern sind den Angaben zufolge durch den Einfluss polarer Kaltluft und eines Tiefs aus südlicher Richtung bis Freitagmorgen Schneemengen zwischen 15 und 25 Zentimetern möglich. Im Südschwarzwald könnten bis zu 30 Zentimeter Schnee liegen bleiben.