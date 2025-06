Wetter: Bis zu 36 Grad am Mittwoch - Hitzewarnungen im Südwesten

Bis zu 36 Grad am Mittwoch - Hitzewarnungen im Südwesten

1 In Teilen von Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland warnt der Deutsche Wetterdienst vor der Hitze. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

Nach einem teils stürmischen Wochenstart zeigt sich am Mittwoch in Deutschland vielerorts die Sonne. Gerade im Südwesten wird es richtig heiß. Am späten Abend könnten die Gewitter aber zurückkehren.











Link kopiert

Deutschland - Nach teils stürmischen Tagen mit orkanartigen Böen wird es in Deutschland hochsommerlich warm. Am Mittwoch könnten im Südwesten Temperaturen von bis zu 36 Grad erreicht werden, wie es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt. Für Teile von Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden daher sogar Hitzewarnungen ausgesprochen.

Auch in Mitteldeutschland dürfte die 30-Grad-Grenze im Laufe des Tages vielerorts geknackt werden. Die stärkeren Winde begrenzen sich vor allem auf den Nordosten, wo vor möglichen Sturmböen gewarnt wird. Im Norden bleibt es mit Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad allgemein noch etwas milder. Zum Tagesbeginn steht dort zunächst wolkiges Wetter mit vereinzelten Schauern auf dem Programm, im Tagesverlauf könnte es sich etwas auflockern.

Am späten Abend ziehen laut dem DWD dann wieder Gewitter auf. In der Nacht auf Donnerstag dürfte es zunächst den Südwesten treffen, der am Tag aber davon verschont bleiben soll. Dann sollen die Gewitter in den Rest des Landes weiterziehen - vereinzelt sind auch mögliche Unwetter nicht ausgeschlossen. Bei Temperaturen von bis zu 32 Grad soll die Luft immerhin schön angenehm bleiben.

Am Montag waren in Berlin Windgeschwindigkeiten von bis zu 108 Kilometern pro Stunde gemessen worden - laut dem DWD entsprach das Windstärke 11 und damit orkanartigen Böen. Im Nordosten hatten diese Bedingungen an vielen Orten zu umgestürzten Bäumen und starken Einschränkungen im Zugverkehr geführt.