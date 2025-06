Wetter in Baden-Württemberg: Hagel, Sturmböen, Starkregen

Julia Hawener/Michael Maier/dpa 26.06.2025 - 06:57 Uhr , aktualisiert am 26.06.2025 - 09:37 Uhr

Wetter in Baden-Württemberg

Im Südwesten drohen am Donnerstag Unwetter. (Symbolbild)

Es könnte ganz schön wettern: Gewitter, Hagel und Starkregen sind im Südwesten möglich. Gleichzeitig kühlt es etwas ab im Land.











Im Südwesten drohen am Donnerstag Gewitter, Sturmböen und Hagel. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es tagsüber auch vereinzelt unwetterartigen Starkregen geben – wo genau, ist noch unklar. Gleichzeitig ziehe eine Kaltfront durchs Land.

„Es wird also deutlich kühler und nicht mehr so schwülheiß, wie in den vergangenen Tagen“, erläuterte ein DWD-Experte. Die Höchsttemperaturen werden laut DWD bei 23 bis 29 Grad liegen. Schwimmbadbesuche sollten sich die Menschen wegen der Unwettergefahr zweimal überlegen.

Unwetter und Schauer am Siebenschläfertag (27. Juni)

Auch am Freitag - dem Siebeschläfertag (27. Juni) - bleibe es von den Temperaturen her ähnlich. DWD-Angaben zufolge wird mit teils starker Bewölkung und örtlichen Schauern gerechnet.

Die Nacht zum Samstag soll dann sternenklar werden – und das gesamte Wochenende deutlich wärmer, sonnig und trocken. So darf es dann die nächsten sieben Wochen weiter gehen, wenn man der alten Bauernregel zum Siebenschläfer denn Glauben schenken darf.