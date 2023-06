Rauferei in Stuttgart Drei Männer prügeln sich am Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Ein 28-Jähriger und zwei weitere unbekannte Männer gehen am Abend am Stuttgarter Hauptbahnhof aufeinander los. Die Polizei macht Jagd auf die mutmaßlichen Täter und erwischt einen am Ludwigsburger Bahnhof.