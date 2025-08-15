Wetter am Wochenende in Stuttgart: Es drohen Hitzegewitter, die Abkühlung kommt – und dann?

1 Erst brodelt’s, dann atmet Stuttgart auf: Am Freitag drohen heftige Gewitter. Foto: IMAGO/vmd-images

Schwüle Gewitter am Freitag, durchwachsen am Samstag, sonnig und mild am Sonntag: In Stuttgart bringt das Wochenende einen kleinen Wetterumschwung.











Nach einer langen Phase heißer Hochsommerluft steht Stuttgart am Wochenende ein Wetterumschwung bevor. Wie Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart erklärt, sorgt eine schwache Kaltfront aus Nordwesten für Abkühlung.

Freitag: Lokale Hitzegewitter möglich

Bereits am Freitagnachmittag kann es zu ersten vereinzelten Hitzegewittern kommen. „Diese Gewitter treffen nicht jeden Ort“, so Puckert. Sie entstehen lokal, bringen aber teils große Regenmengen in kurzer Zeit mit sich. „Die Gewitter haben kaum Zuggeschwindigkeit, was bedeutet, dass viel Wasser auf engem Raum niedergehen kann“, so Puckert. Wo genau die Hitzegewitter am Freitag auftreten, lässt sich laut dem Wetterexperten nicht punktgenau vorhersagen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremem Starkregen und heftigen Gewittern in Baden-Württemberg. Heute seien bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. „Die Gewitter sind einzeln und unorganisiert“, sagte ein DWD-Meteorologe. An anderen Orten soll es dann nur 20 Liter pro Quadratmeter schütten.

Wolken bewegen sich nicht

Die Gewitter seien statisch und „ziehen nicht, weil der Wind in der Höhe fehlt“, erklärte der DWD-Meteorologe. Seinen Warnlagebericht versah der DWD mit der höchsten Stufe vier. Es handelt sich bei den DWD-Angaben nicht um eine landesweite Unwetterwarnung.

Die Hitzewelle ist für die Baden-Württemberger erst einmal vorbei. Die Werte bewegen sich in den kommenden Tagen demnach zwischen 24 und 30 Grad. Der Samstag wird im Süden regnerisch, im Norden trocken und kühler. Am Sonntag soll sich das Wetter beruhigen, kein Regen sei in Sicht. Der DWD erwartet viel Sonne und nur wenige Quellwolken.

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es vereinzelt gewittrig. Die Temperaturen bleiben dabei sommerlich mild mit Tiefstwerten zwischen 16 und 19 Grad.

Samstag: Unbeständig mit Schauern – Abkühlung folgt

Am Samstag ist bereits am Vormittag mehr Bewegung zu spüren als an den vorangegangenen Hitzetagen. Es ziehen Schauer über Baden-Württemberg hinweg, die sich im Tagesverlauf in die südlichen Landesteile verlagern. Besonders südlich der Donau können am Nachmittag erneut kräftige Schauer und Gewitter auftreten. Im Norden dagegen bleibt es ab dem Nachmittag zunehmend trocken.

In Stuttgart sinken die Temperaturen spürbar auf etwa 28 Grad – eine deutliche Abkühlung im Vergleich zur zurückliegenden Woche.

Sonntag: Ruhiger, sonnig – bestes Lüftungswetter

Der Sonntag zeigt sich schließlich von seiner freundlichen Seite: „Ein lockerer Mix aus Sonne und Quellwolken, typischen Cumuluswolken, erwartet uns“, sagt Puckert. Niederschläge sind nicht zu erwarten. Mit Temperaturen um die 25 Grad in Stuttgart eignet sich der Tag ideal zum Durchlüften der aufgeheizten Wohnungen.