Wetter am Sonntag in Baden-Württemberg: Gewitter und Unwetter im Südwesten erwartet

Wetter am Sonntag in Baden-Württemberg

1 In Baden-Württemberg soll es heute vielerorts gewittern. (Archivbild) Foto: imago//Alexander Wolf

Am Samstag war es trocken und heiß. Heute werden nun in ganz Baden-Württemberg Gewitter und kühlere Temperaturen erwartet.











Heute kann es in ganz Baden-Württemberg zu teils schweren Gewittern und Schauern kommen. Bereits am Sonntagmorgen werden Gewitter im Elsass erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages breite sich die Gewittergefahr dann über das ganze Land aus.

Insbesondere im Südosten und am Hochrhein sei gegen Abend mit örtlichen Unwettern zu rechnen, so die Meteorologen. Lokal können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen. Dazu kann es den Angaben zufolge auch Hagel und Windböen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde geben. Bis Mitternacht halten die Schauer und Gewitter an.

Kommende Woche bleibt sommerlich

Die Temperaturen erreichen am Sonntag Höchstwerte von 24 Grad Celsius im Bergland und bis zu 31 Grad an der Tauber. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von 20 bis 14 Grad.

In der kommenden Woche bleiben sommerliche Temperaturen. Das Thermometer kann am Montag auf bis zu 27 Grad steigen. Am Dienstag dann bis zu 21 Grad im Bergland und 27 Grad in Nordbaden. An beiden Tagen kann es den Prognosen zufolge zu örtlichen Schauern kommen. Am Dienstag seien auch noch Gewitter möglich. Zur Wochenmitte wird es etwas kühler mit Temperaturen von bis zu 19 Grad in den Alpen und 25 Grad am Oberrhein.

Am Samstag waren die Temperaturen in Waghäusel-Kirllach auf bis zu 33,9 Grad gestiegen. In keinem anderen Ort war es wärmer in Baden-Württemberg, sagten die Meteorologen des DWD. Der heißeste Tag des Jahres war es damit aber nicht. Der Jahreshöchstwert für Baden-Württemberg liegt bei 34,8 Grad. Gemessen wurde die Temperatur am 29. Juni an einer Wetterstation in Obersulm-Willsbach.