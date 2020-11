1 Arthur Pereira (Mitte) freut sich über den ersten Preis beim Wettbewerb „Start-up Esslingen“, die Urkunde haben ihm Oberbürgermeister Jürgen Zieger und EST-Chef Michael Metzler (von rechts) überreicht. Foto: Roberto Bulgrin

Fünf Gründer haben beim Wettbewerb „Start-up Esslingen“ umfangreiche Unterstützung mit Sachleistungen und Beratung gewonnen. Auf dem ersten Platz steht Arthur Pereira, der eine Kaffeerösterei gründen will.

Esslingen - Arthur Pereira hat die Jury am meisten überzeugt: Der Gründer möchte die erste Kaffeerösterei in Esslingen eröffnen und hat den ersten Platz bei „Start-up Esslingen“ gewonnen, einem Projekt initiiert vom städtischen Eigenbetrieb Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST). Am Donnerstag öffneten Oberbürgermeister Jürgen Zieger bei einer digitalen Preisverleihung den Umschlag für den ersten Platz, der den Namen von Pereiras Unternehmen „Many Lots Speciality Coffees“ enthielt. „Mit meinem Geschäft werde ich den Esslingern die Vielfalt des Kaffees zeigen“, versprach der Gewinner mit brasilianischen Wurzeln, der seit 2012 in Esslingen lebt.