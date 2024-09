1 Gemeinsam mit Freunden an der Börse zocken und dabei echtes Geld gewinnen? Das ist beim Planspiel Börse und dem BörsenBattle möglich. Foto: KSK Esslingen-Nürtingen

Aktienkurs, Dax, Dividende: Das Planspiel Börse geht in die vierte Runde und mit ihm das BörsenBattle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.











Das BörsenBattle geht in eine neue Runde: Gemeinsam mit der Eßlinger Zeitung sucht die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen erneut junge Teams, die bereit sind, in die Welt der Börse einzutauchen. Mit virtuellem Kapital in der Hand und einem Hauch von Wettbewerbsgeist im Gepäck, haben die Teilnehmenden die Chance, wertvolle Einblicke in die Finanzwelt zu gewinnen.

Der lokale Wettbewerb wird von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen im Rahmen des Planspiels Börse veranstaltet. Gemeinsam mit der Eßlinger Zeitung sucht die KSK erneut drei Teams mit jeweils zwei bis vier jungen Menschen, die bereit sind, im Battle um die besten Geldanlagen gegeneinander anzutreten. Wer sich bewirbt und ausgewählt wird, erhält bereits für die Teilnahme 500 Euro. Darüber hinaus locken am Ende attraktive Geldpreise für die Teams.

Gewinnspiel BörsenBattle – Bewerbung noch bis 15. November

Alle Schülerinnen und Schüler, die am Planspiel Börse der Sparkassen teilnehmen, können auch beim BörsenBattle der KSK dabei sein. Das Besondere: Hier messen sich drei Teams miteinander, die mit der Welt der Börse bislang noch nicht viel zu tun hatten. All das darf und kann mitverfolgt werden. Denn Aufgabe der Teams ist es, ihre Hochs und Tiefs in der Börsenwelt über den gesamten Aktionszeitraum von zwölf Wochen in einem Video-Tagebuch zu dokumentieren. Begleitet werden sie dabei durch das professionelle Kamera-Team von ES-TV. Aus allen Filmsequenzen entstehen am Ende drei Videos, die anschließend auf ES-TV zu sehen sind. Wer auch vor der Kamera nicht auf den Mund gefallen ist und Lust hat, sich gemeinsam mit Freunden auf ein dreimonatiges Abenteuer in die Welt der Börse zu begeben, kann sich bis zum 15. November mit einem kurzen Motivationsschreiben oder Video für die Teilnahme am Börsen-Battle bewerben.

Geldanlage - aber richtig: Spielend lernen mit Startkapital

Bereits in den vergangenen Jahren haben sich junge Menschen aus dem Landkreis Esslingen der Herausforderung gestellt und sind mit 50.000 fiktiven Euro an den Start gegangen. Zusammen haben sie stürmische Zeiten an der Börse und eine Berg- und Talfahrt erlebt. Immer wieder setzten sich die Jung-Börsianerinnen und -Börsianer zusammen und beratschlagten: Welche Strategie ist die richtige? Wo müssen wir anpassen, damit wir wieder ins Plus kommen? Mitgenommen haben sie ganz viele Erfahrungen in Sachen Geldanlage und vor allem Spaß am Spiel.

Smartphone, Tablet und PC helfen bei der Finanzplanung

Das BörsenBattle der KSK Esslingen-Nürtingen ist Teil des Planspiels Börse, das die KSK ebenfalls als lokalen Wettbewerb organisiert. Zugleich ist das Planspiel Börse der Sparkassen international ausgerichtet und ermöglicht einen Blick über den Tellerrand. Europaweit bieten Sparkassen aus fünf Ländern dieses Planspiel an. Bei dem virtuellen Wertpapierhandel versuchen junge Menschen, ihr fiktives Kapital durch gezielten Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern. Jedes Schüler- und Azubi-Team startet mit einem virtuellen Kapital von 50.000 Euro. Die fiktiven Käufe und Verkäufe richten sich dabei nach den realen Kursen verschiedener europäischer Börsenplätze.

In dem mehrwöchigen Wertpapiertraining lernen die Teilnehmer, sich mithilfe von Smartphone, Tablet oder PC intensiver mit dem Thema Finanzen zu befassen und profitieren dadurch auch für die eigene Finanzplanung. Sie üben eigenverantwortliches Entscheiden und setzen risikolos ihr virtuelles Kapital ein, um die Marktmechanismen und Einflussgrößen des Börsenhandels kennenzulernen. Am Ende zählt beim simulierten Wertpapierhandel aber nicht nur der Gewinn. Das Planspiel Börse will zugleich ein Bewusstsein dafür vermitteln, warum es sich lohnt, auf eine nachhaltige Geldanlage zu setzen. Deshalb gibt es eine separate Nachhaltigkeitswertung mit eigenem Ranking.

Die besten Schüler-Siegerteams aus den jeweiligen Ländern reisen im Frühjahr 2025 zum European Event nach Brüssel und verbringen ein Wochenende zusammen mit den Siegern aus den anderen europäischen Teilnehmerländern.

Gewinner fahren nach Berlin und viele weitere Preise

Die drei deutschen Schüler-Teams, die in der Depotgesamtwertung und in der Nachhaltigkeitsbewertung am besten abschneiden, gewinnen eine dreitägige Reise im Frühjahr 2025 nach Berlin und nehmen an der großen Planspiel-Börse-Gala teil. Die betreuenden Schulen der führenden fünf Schülerteams in der Depotgesamtwertung und in der Nachhaltigkeitsbewertung in Deutschland erhalten jeweils einen Preis in Form einer finanziellen Unterstützung für ein Schulvorhaben. Und die sechs Gewinner des Studentenwettbewerbs erhalten eine finanzielle Unterstützung für ihr Studium.

Info: Impressionen vom BörsenBattle finden sich auf der Webseite der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.

Planspiel und Börsenbattle – Das Wichtigste in Kürze

BörsenBattle: Lokaler Wettbewerb, den die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen im Rahmen des Planspiels Börse veranstaltet.

Die Idee: Drei Schüler-Teams treten gegeneinander an und halten ihre Schritte durch die Börsenwelt filmisch fest.

Gewinnen: Wer sich beim BörsenBattle bewirbt und ausgewählt wird, erhält für die Teilnahme 500 Euro. Das Gewinnerteam streicht zusätzlich 250 Euro ein.

Mitmachen: Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 13. November mit einem kleinen Motivationsschreiben oder einem kurzen Video auf der Webseite der KSK bewerben bewerben.

Planspiel Börse: Bei dem digitalen Lernprojekt der Sparkassen eröffnen jungen Menschen ein Wertpapierdepot und versuchen, dessen Wert zu steigern.

Eigene App: Bis zum 13. November kann man sich über die Planspiel-Börse-App registrieren. Unter dem Stichwort „Planspiel Börse“ im Google Play Store oder im App Store erhältlich. Spielende ist am 24. Januar 2025.