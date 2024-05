Wertstoffhof im Kreis Esslingen: Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

1 Zwei Einbrecher sind am Dienstagabend in Großbettlingen (Kreis Esslingen) von der Polizei auf frischer Tat festgenommen worden (Symbolfoto). Foto: imago

Die Polizei ertappt am Dienstagabend in Großbettlingen (Kreis Esslingen) zwei Einbrecher auf frischer Tat und nimmt diese fest. Sie hatten sich an Containern auf einem Wertstoffhof zu schaffen gemacht.











In Großbettlingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Dienstagabend zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Zeugen gegen 19.30 Uhr zwei Personen, die sich auf dem Gelände des Bau- und Wertstoffhofs in der Straße Obere Bruckenwiese an den Containern zu schaffen machten. Außerdem fiel den Zeugen ein Auto auf, das offenbar davor wartete.

Die Zeugen verständigten über Notruf die Polizei. Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte das verdächtige Fahrzeug angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden.

Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Ob und in welchem Zusammenhang dieser mit dem Einbruch stehen könnte, wird laut Polizei noch geprüft. Polizeibeamte trafen die beiden mutmaßlichen Einbrecher noch auf dem Gelände an und nahmen sie vorläufig fest. Auch bereits zum Abtransport bereitgestelltes Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Die Männer im Alter von 23 und 25 Jahren wurden am Mittwochvormittag nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen. Die Ermittlungen des Polizeipostens Nürtingen-Rossdorf dauern an.