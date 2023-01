1 Werner Manz, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub bemängelt, dass vielerorts das Potenzial des Radverkehrs nicht erkannt werde. Foto: /Ines Rudel

Das ADFC-Vorstandsmitglied Werner Manz bewertet den Radverkehr auf den Fildern als verbesserungswürdig. Der Einführung von Radschnellwegen steht der Echterdinger positiv gegenüber.















Radfahren ist ein Megatrend – doch obwohl immer mehr Menschen aufs Rad umsteigen, fehlt es immer noch an vielen Orten in der Region an sicheren Radwegeverbindungen und ausreichenden Abstellmöglichkeiten. Werner Manz (62) aus Leinfelden-Echterdingen engagiert sich im Radbündnis Filder, ist seit vielen Jahren beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) auf den Fildern und gehört dort zur fünfköpfigen Vorstandschaft. Die Ortsgruppe Fildern setzt sich in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen dafür ein, die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern und den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen.