Wernaus neue Bürgermeisterin ist im Amt: Kennenlernen, Eindrücke sammeln und – zuhören

1 Postmappen und viel mehr: Christiane Krieger ist bereits voll im Arbeitsmodus. Foto: Ines Rudel

Am 2. Januar hat Christiane Krieger ihre Arbeitsstelle im Wernauer Rathaus angetreten – und hat schon ziemlich gut zu tun.











In Wernau angekommen ist die neue Bürgermeisterin Christiane Krieger bereits im Dezember. Mit Ehemann Jonas und Hund Betty hat sie eine Wohnung in der Stadt bezogen, in fußläufiger Entfernung zum Rathaus. Ein Wahlversprechen, den Umzug aus Bondorf möglichst schnell über die Bühne zu bringen, war damit schon mal eingelöst. Und ein zweites, nicht ganz so ernst gemeintes, ebenfalls: Beim EZ-Forum vor der Wahl hatte sie auf die Frage der Moderatorinnen, was denn auf jeden Fall auf ihrem Schreibtisch stehen würde, von einem Bleistiftspitzer erzählt, der bellen kann. Dort steht er nun tatsächlich: ein Beagle-Welpe, aus Plastik, in weiß. Und das Geräusch, das er macht, könnte man als Bellen interpretieren.