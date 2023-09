8 Die Veranstalter der neuen Biegelkirbe haben einen Fokus auf das Speisen- und Wein-Angebot gelegt. Foto: Ines Rudel

Die Wernauer Biegelkirbe ist mit ihrem neuen Veranstalter, dem Verein Kult e.V., ins zweite Jahr gegangen. Am Samstag und Sonntag fand vor allem das gastronomische Angebot auf dem Stadtfest großen Anklang.











Die Biegelkirbe hat am Wochenende zahlreiche Menschen ins Zentrum von Wernau gelockt. Marcel Langner vom Veranstalter Kult e.V., der im vergangenen Jahr die Neuauflage des Traditionsfestes gewagt hatte, zog ein positives Fazit. Aufgrund des guten Wetters seien besonders am Samstagabend mehr Besucher als im Vorjahr gekommen, vor allem die Speisen- und Weinangebote und das Ambiente mit einer Dekoration aus Stroh und Lichterketten auf dem Stadtplatz fanden ihm zufolge großen Anklang und wurden gelobt.

Livemusik von den Galloping Guitars

Am Samstag genossen die Gäste bei Livemusik das gastronomische Anbot auf dem Stadtplatz. Im Biegel Viertel’e wurden regionale und internationale Weine kredenzt. Das Duo Galloping Guitars spielte live. Am Sonntag gab es auch einen Action-Spieleparcours für Kinder und Jugendliche sowie Flohmärkte, Krämer-, Kunsthandwerker- und Feinschmeckermarkt. Während das Angebot für Kinder und Jugendliche gut angenommen worden sei, sei auf dem Flohmarkt vermutlich wegen der Hitze und ähnlichen Angeboten in der Region nicht so viel los gewesen wie erwartet, so Langner.

Für die kommenden Jahre hoffen die Veranstalter auf mehr Zulauf. „Die neue Biegelkirbe wurde gut angenommen, aber ich glaube, dass sie sich noch etablieren muss und in Zukunft noch mehr Leute anzieht“, so Langner.