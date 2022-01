1 Gruppenbild ohne Dame, von links: Sänger Wolf Kollmer, Bassist Michael Dräger, Gitarrist Giovanni Pichierri, Gitarrist Jens Röschl und Schlagzeuger Stephan Rudolph. Foto: /Karin Ait Atmane

Bei der Wernauer Rockband Wolfwerk sind laute Töne willkommen. Die noch junge Band mit den gar nicht mehr so jungen Musikern ist auf digitalen Kanälen weltweit erfolgreich. Im April spielen sie in der Halle in Reichenbach.















Link kopiert

Wernau - Sie sind ziemliche Shootingstars in der Deutschrockszene: Eine Viertelmillion Menschen auf dem ganzen Globus hat in den vergangenen drei Monaten Inhalte von Wolfwerk im Netz angeschaut. Für mehrere Radiosender, darunter ein polnischer, durften sie Weihnachts- und Programmjingles einspielen und der jüngste Song „Wenn der Wind weht“ hat mit 12 000 Zugriffen allein im Dezember das Zeug, den bisherigen Spitzenreiter „Alkohol“ zu übertreffen. Dabei gibt es die Band, die in Wernau probt, noch gar nicht so lange.