Wernauer Quadrium: Hallenbad und Wellness-Landschaft in Wernau öffnen wieder

1 Ab 15. September ist das Wernauer Hallenbad wieder geöffnet. Foto: Bulgrin/Archiv

Am 15. September begrüßt nicht nur das sanierte Merkel’sche Bad ins Esslingen seine Gäste. Auch im Wernauer Quadrium ist Wellness und Schwimmen dann wieder möglich.











Link kopiert

Schwimmen, Schwitzen und Entspannen: Im Hallenbad und in der Wellness-Landschaft im Wernauer Quadrium ist das vom 15. September an wieder möglich. Am gleichen Tag öffnet auch das frisch sanierte Merkel’sche Bad ins Esslingen seine Pforten wieder.

Die Wellness-Landschaft im Wernau empfängt ihre Besucherinnen und Besucher, wie gewohnt, im orientalischen Flair. Drei Saunen, ein Dampfbad, ein Innen- und ein Außenpool, zwei Ruhezonen und ein breites Angebot an Massagen schaffen beste Voraussetzungen für eine umfassende Erholung.

Lange Saunanächte ab 24. Oktober

Und auch in dieser Saison gibt es besondere Highlights: Die „Lange Saunanacht“ findet einmal im Monat statt, erstmals am 24. Oktober von 18 Uhr bis Mitternacht unter dem Motto „Indian Summer“. Für Frauen gibt es mit dem Lady-Day immer dienstags ein exklusives Angebot.

Auch das Wernauer Hallenbad mit seinem 25-Meter-Sportbecken ist ab dem 15. September wieder offen. Dort sorgt auch eine moderne Kletterwand für sportliche Abwechslung, während das Dschungel-Planschbecken Wasserspaß für die kleinen Gäste verspricht.

Bar für Wellness- und Bade-Gäste

Neu in diesem Jahr: Die Wellness-Bar „mint & spice“ bewirtet ab sofort nicht mehr nur die Saunagäste, sondern auch die Badegäste im Hallenbad. Während der Sommerpause wurden zudem verschiedene Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, darunter eine neue Folierung im Wellness-Schwimmbecken.

Zur neuen Saison wurden die Preise für die Sauna- und Wellness-Landschaft, die der Bäderausschuss der Stadt beschlossen hat, etwas angehoben. Eine weitere Neuerung betrifft die Schließzeiten: Vom nächsten Jahr an gehen Hallenbad und Wellness-Landschaft zur gleichen Zeit, nämlich am 22. Mai, in die Sommerpause.

Weitere Informationen und alle Termine für die „Lange Saunanacht“ gibt es unter www.wellness-wernau.de.

