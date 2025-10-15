1 Die Neckartalhalle wird noch eine ganze Zeit lang eine Baustelle bleiben. Foto: Architekturbüro Reutter/oh

Die Neckartalhalle in Wernau (Kreis Esslingen) wird saniert. Nach einem Brand im März war schnell klar, dass sich das Vorhaben verzögern wird. Jetzt gibt es einen Zeitplan.











So angespannt die Haushaltslage der Stadt Wernau auch sein mag, auf Stückwerk haben die kommunalpolitisch Verantwortlichen offensichtlich keine Lust. So hat der Gemeinderat einen Vorschlag der Verwaltung einstimmig befürwortet, bei der Sanierung der Neckartalhalle keine halben Sachen zu machen – auch wenn dafür weitere knapp 250 000 Euro in die Hand genommen werden müssen.