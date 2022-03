1 Jürgen Matuschek ist mit dem Akkordeon weit in der Welt herumgekommen. Foto: /Rainer Kellmayer

Der Akkordeonist Jürgen Matuschek war auf Konzertreisen in vielen Ländern zu hören. Das Zentrum seiner musikalischen Arbeit ist jedoch Wernau. Als Leiter der Musikschule will er die Begeisterung für sein Instrument weitergeben.















Jürgen Matuschek ist mit seinem Akkordeon weit in der Welt herumgekommen: „Mit verschiedenen Orchestern war ich auf Konzertreisen in Irland, Israel und Ungarn. Und in den USA habe ich auf zwei Tourneen den ‚American Way of Life‘ kennengelernt.“ Auch in Südamerika war er zu hören, hat in Brasilien und Chile konzertiert. Zentrum seiner Arbeit ist für den Musiker, der mit seiner Familie in Notzingen wohnt, jedoch Wernau. Dort ist er Dirigent des Akkordeonvereins und seit 27 Jahren musikalischer Leiter der Musikschule.