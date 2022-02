1 Aus der Luft betrachtet sind die Talwiesen als neues Gewerbegebiet ein echtes Filetstück... Foto:

Wernau - Die Reden, die Bürgermeister Armin Elbl und Stadtkämmerer Michael Bauer zur Einbringung des Wernauer Etats für das Jahr 2022 im vergangenen Dezember gehalten haben, scheinen Eindruck hinterlassen zu haben. Zumindest griffen die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen währende der jüngsten Sitzung in ihren Haushaltserwiderungen gleich mehrere Punkte daraus auf: Nicht zuletzt um auf die immer noch solide, aber doch zunehmend angespannter werdende Finanzsituation der Kommune zu verweisen. Auf sogenannte Haushaltssperren – wie sie im vergangenen Jahr gleich an mehreren Stellen gesetzt worden waren – wurde heuer zwar verzichtet, auf eigene Anträge, die sich in finanzieller Hinsicht auswirken könnten, aber ebenso.