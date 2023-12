1 Bernhard Adolf schätzte die Gestaltungsmöglichkeiten im Gemeinderat, braucht aber mehr Zeit für den Beruf und andere Ehrenämter. Foto: /Karin Ait Atmane

Bernhard Adolf landete vor fast 30 Jahren unverhofft im Wernauer Gemeinderat. Jetzt verabschiedet er sich. Sein Nachfolger wird Oliver Bleicher.











Link kopiert

Mit Bernhard Adolf verliert der Wernauer Gemeinderat in jedem Fall eine gehörige Portion Sachverstand. Der Stuckateurmeister und Sachverständige konnte in seinen 29 Jahren im Gremium wesentliche Aspekte beisteuern, ganz besonders bei Bauangelegenheiten. In der Sitzung am 25. September wird er verabschiedet.