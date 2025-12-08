1 Die Frau geriet mit dem Taxifahrer in Streit. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend eine Taxifahrt eskaliert. Eine 42-Jährige schlug nach dem Fahrer. Der verständigt die Polizei – die auch angegriffen wird.











Eine Taxifahrt in Wernau endete am Sonntagabend für eine Frau in der Ausnüchterungszelle. Eine betrunkene 42-Jährige hat erst nach dem Taxifahrer getreten und anschließend nach hinzugerufenen Polizisten.

Nach Angaben des zuständigen Polizeireviers Reutlingen ist die 42-jährige Frau am späten Sonntagabend in der Kirchheimer Straße in Gewahrsam genommen worden. Gegen 23 Uhr sei sie Fahrgast bei einem 27-jährigen Taxifahrer gewesen. Im Bereich der Kirchheimer Straße geriet die Frau jedoch mit dem Fahrer in Streit. Zunächst soll sie gegen die Fahrzeugeinrichtung und in der Folge auch gegen den Taxifahrer geschlagen und getreten haben. Anschließend floh sie aus dem Fahrzeug.

Nacht endet im Polizeirevier Kirchheim

Eine verständigte Polizeistreife stoppte die Betrunkene und nahm diese in Gewahrsam. Dabei trat sie nach Polizeiangaben auch nach den Beamten und beleidigte diese fortlaufend mit Schimpfwörtern. Die Nacht verbrachte die 42-Jährige im Polizeirevier Kirchheim.