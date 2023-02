1 Auch die Stara-Kinder von einst (das Bild stammt aus dem Jahr 2013) sind heuer als Betreuerinnen und Betreuer gefragt. Foto: Andreas Kaier

Die Stadtranderholung in Wernau findet vom 31. Juli bis zum 12. August statt. Die Organisatoren suchen noch Betreuer. Auch Praktika sind möglich.















Auch in diesem Jahr bietet das Jugendhaus Kiwi zusammen mit der Stadt Wernau in den Sommerferien für Kinder von sechs bis zwölf Jahren eine Stadtranderholung an. Die Stara, wie die Ferienfreizeit kurz und bündig genannt wird, findet von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 11. August, rund um das Jugend- und Tagungshaus St. Antonius statt. Dazu kommen der Aufbau am 30. Juli und der Abbau am 12. August.

Da ohne die Hilfe von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern die Stara nicht stattfinden könnte, ist das Jugendhaus Kiwi auch heuer wieder auf der Suche nach Betreuerinnen und Betreuern, die allerdings mindestens 18 Jahre alt sein müssen und bereit sein sollten, Verantwortung zu tragen. Zudem sollten sie Spaß daran haben, sich aktiv mit Kindern zu beschäftigen. Es geht darum, für die beiden Wochen ein gemeinsames Programm zu gestalten und ab und zu auch zu improvisieren. „Das Stara bietet für Betreuerinnen und Betreuer jede Menge Spaß, Abenteuer und Herausforderungen, nette Leute und ein kleines Taschengeld“, sagt Judith Lang vom Jugendhaus Kiwi. Die Arbeitszeit ist montags bis freitags jeweils von 7.45 bis 17.30 Uhr.

Um die Betreuerinnen und Betreuer auf ihre Aufgabe in den Sommerferien vorzubereiten, finden im Juni und im Juli an jeweils einem Wochenende so genannte Vorbereitungstage statt. Die Teilnahme ist für die Betreuerinnen und Betreuer verpflichtend. Das erste Treffen ist am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, das zweite Treffen am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli.

Laut Lang können die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer über den Kreisjugendring Esslingen einen Jugendleiter-Sonderurlaub beantragen. Zudem kann die Mitarbeit bei der Stara als Praktikum oder bei angehenden Erzieherinnen als Schulkind-Praktikum angerechnet werden. Jugendliche, die das Stara gerne unterstützen und mitarbeiten würden, aber noch keine 18 Jahre alt sind, können ebenfalls als Praktikantin oder als Praktikant mitmachen.

Wer Interesse hat an einer Mitarbeit, kann sich im Jugendhaus Kiwi telefonisch unter der Telefonnummer 0 71 53/3 97 93, per E-Mail an stara@kiwi-wernau.de oder über das Online-Formular melden. Dieses befindet sich auf der Homepage des Jugendhauses unter dem Link www.kiwi-wernau.de.