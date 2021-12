1 Die Besucherzahlen im Wernauer Hallenbad sind coronabedingt bereits im vergangenen Jahr eingebrochen und werden auch in diesem Jahr auf niedrigem Niveau bleiben. Entsprechend niedrig sind, wie der Haushaltsplanung zeigt, auch die Erwartungen für 2022. Foto: /Stadt Wernau/oh

Im Kernhaushalt der Stadt Wernau sollen nach dem Willen der Verwaltung – ebenso wie im Etat des Eigenbetriebs Bäder – keine zusätzlichen Schulden gemacht werden. Zieht der Gemeinderat mit, werden die finanziellen Lücken mit Geld aus dem Sparstrumpf geschlossen.















Wernau - Der Appell von Bürgermeister Armin Elbl an die Wernauer Gemeinderäte war eindringlich: „Haben Sie Mut! Haben Sie Optimismus und Zuversicht! Lassen Sie uns schon heute die Zukunft unserer Stadt für die nächsten Jahrzehnte anpacken und voranbringen.“ Dass in Zeiten der Coronapandemie mit solchen Worten die Einbringung des städtischen Haushalts beendet wird, überrascht – oder eben doch nicht, wie der Rathauschef zuvor in seiner Rede deutlich zu machen versucht hatte.