1 Ob und wie es mit der Wernauer Geschichtsstube im Pfauhauser Schloss weitergeht, ist nach wie vor offen. Ein Konzept für die Aufarbeitung der NS-Zeit in der Stadt ist indes bereits auf den Weg gebracht worden. Foto: Horst Rudel

Die NS-Zeit ist eine Wernau noch ein Buch mit sieben Siegeln. Das soll sich ändern. Der Nürtinger Historiker Steffen Seischab hat von der Stadt einen entsprechenden Auftrag erhalten.

Wernau - Läuft alles wie vorgesehen, dann wird im November nächsten Jahres ein ungutes Kapitel der Wernauer Stadtgeschichte nicht mehr länger im Dunkeln liegen. So zumindest sieht es ein Konzept vor, mit dem die Zeit vor, während und unmittelbar nach der Nazidiktatur – in den damals zunächst noch selbstständigen Gemeinden Pfauhausen und Steinbach, die 1938 zu Wernau zusammengeschlossen wurden – aufgearbeitet werden soll. Mit der Konzeption und letztlich auch der Umsetzung des Projekts, an dessen Ende ein mindestens 60 Seiten starkes Heft stehen wird, hat der Gemeinderat einstimmig Steffen Seischab betraut.