Wernau (Kreis Esslingen): 18-Jährige fährt zu schnell in Ausfahrt – Kollision mit 43-Jährigem

18-Jährige fährt zu schnell in Ausfahrt – Kollision mit 43-Jährigem

1 Die 18-Jährige war in der Ausfahrt zu schnell unterwegs. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Am Freitagmittag ist eine 18-Jährige im Kreis Plochingen mit einem 43-Jährigen kollidiert, da sie mit ihrem Ford Fiesta in der Ausfahrt zu schnell unterwegs war und in den Einmündungsbereich schlitterte.











Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag im Bereich der Ausfahrt der B313 auf die L1207 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 12.50 Uhr eine 18-Jährige in einem Ford Fiesta auf der B313 von Nürtingen kommend in Richtung Plochingen unterwegs.

Nachdem sie die Ausfahrt Wernau befuhr, bemerkte sie am Ende der Ausfahrt, dass sie zu schnell war. Obwohl sie laut Polizei eine Vollbremsung einlegte, gelang es ihr nicht, ihr Fahrzeug an der Einmündung zur L1207 zum Stillstand zu bringen, weshalb sie nahezu unkontrolliert in den dortigen Einmündungsbereich rutschte und dort mit dem von rechts aus Wernau kommenden Smart eines 43-Jährigen kollidierte.

14.000 Euro Schaden, Fahrer beide verletzt

Durch den Zusammenstoß erlitt der 43-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei schwere, und die 18-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrer kamen mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten durch die Straßenmeisterei Kirchheim gereinigt werden. Den Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen und einer an der Unfallstelle beschädigten Leitplanke schätzt die Polizei auf 14.000 Euro.