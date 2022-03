1 An den Standorten von Containern wird oft wild Müll abgelagert. Der Wernauer Gemeinderat diskutiert darüber, wie man Müllsündern das Handwerk legen kann. Foto: Andreas Pflüger

Mit Videoüberwachung will der Wernauer Gemeinderat gegen wilde Müllablagerungen an den Glascontainern vorgehen. Doch ist das legal?















Link kopiert

Immer wieder türmen sich im Bereich der Glascontainer – nicht nur in Wernau, aber eben auch hier – Müllhaufen. Manche Menschen sparen sich so offenbar den Weg zum Wertstoffhof oder auch die Müllgebühren. Das ist ein Dauerärgernis, das sowohl in der Bürgerschaft als auch im Gemeinderat immer wieder zur Sprache kommt. Die Freien Wähler hatten deshalb im Oktober den Antrag gestellt, die Containerstandorte in Wernau mit Videokameras zu überwachen. Weil das im öffentlichen Raum immer eine heikle Sache ist, bat die Stadtverwaltung ein Rechtsanwaltsbüro um seine Einschätzung, die nun, just am Tag der Ratssitzung, einging.