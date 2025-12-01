1 Der VVS-Rider übernimmt den On-Demand-Verkehr in Wernau. Foto: VVS

Der „Busverkehr auf Bestellung“ wird in Wernau künftig vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart angeboten. Das bisherige Flex-Mobil wird durch den VVS-Rider ersetzt.











Wer abends oder nachts in Wernau zu verschiedenen Haltepunkten, wie etwa zum Bahnhof, gebracht oder von dort abgeholt werden wollte, konnte bislang auf das Flex-Mobil zurückgreifen. Bis zum 14. Dezember wird das auch noch der Fall sein, ehe der VVS-Rider das sogenannte On-Demand-Angebot übernimmt.

Mit dem allgemeinen Fahrplanwechsel steigt also der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit seinem Shuttle ein und wird – auch künftig ohne festen Fahrplan – die Fahrgäste auf Bestellung weiterhin zu den bekannten Haltestellen bringen.

Kreis und Stadt finanzieren das Angebot

An den Betriebszeiten ändert sich ebenfalls nichts: Sonntags bis donnerstags und feiertags verkehrt der VVS-Rider zwischen 20 und 1.30 Uhr, freitags, samstags und am Tag vor einem Feiertag zwischen 20 und 4 Uhr. Auch das Busunternehmen Schlienz-Tours ist weiterhin als Dienstleister gefragt.

Finanziert wird das Angebot vom Landkreis Esslingen sowie von der Stadt Wernau. Mit dem VVS-Rider wird dabei der reguläre Buslinienverkehr ergänzt. Gebucht werden kann der Shuttle daher auch nur, wenn zur gewünschten Zeit keine Linienbusverbindung besteht. Mögliche Haltepunkte liegen an Kreuzungen, Geschäften oder an bestehenden Haltestellen.

Es genügt ein gewöhnliches VVS-Ticket

Einige Neuerungen gibt es dennoch. Gebucht werden kann der VVS-Rider über die gleichnamige App oder telefonisch unter der Nummer 07 11/99 52 10 77. Das Angebot ist in den VVS-Tarif integriert, sodass ein gültiges Ticket für die Mitfahrt genügt. Und die Fahrzeuge sind künftig im VVS-Rider-Design unterwegs.