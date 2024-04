Wernau im Kreis Esslingen: Bei Überholvorgang zusammengestoßen

1 Bei einem Zusammenstoß auf der Esslinger Straße in Wernau sind am Mittwochabend zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Mittwochabend stößt eine 19-jährige Autofahrerin beim Überholen mit einer 21-jährigen Autofahrerin zusammen. Dabei werden beide leicht verletzt. Es entsteht nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro.











Zwei Autofahrerinnen sind am Mittwochabend in Wernau (Kreis Esslingen) auf der Esslinger Straße laut der Polizei zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige war gegen 20.40 Uhr mit ihrem Hyundai Tucson auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs.

Nach Angaben der Polizei setzte sie auf Höhe einer Shisha-Bar mit ihrem Wagen zum Überholen des vorausfahrenden BMW Mini einer 21-Jährigen an, die in diesem Moment nach links auf einen Parkplatz abbog. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zogen sich beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Bei den Autos ist ein Sachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro entstanden und sie mussten abgeschleppt werden. Kurz nach 23 Uhr war die Unfallstelle geräumt.