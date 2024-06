1 130 Menschen wollen in der Wernauer Kommunalpolitik mitbestimmen. Foto: Horst Rudel/Rudel

In Wernau rangeln 130 Kandidatinnen und Kandidaten um die insgesamt nur 22 Sitze im Gemeinderat. Die Jungen Bürger stellen eine eigene Liste











Zur Gemeinderatswahl in Wernau treten am nächsten Sonntag sechs Listen an. 130 Männer und Frauen zwischen 16 und 75 Jahren wetteifern um einen der insgesamt zur Verfügung stehenden 22 Sitze. Fünf der Listen sind dabei mit 22 Namen maximal gefüllt. Die Grünen/Unabhängigen (Grüne) gehen am 9. Juni mit 20 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen.