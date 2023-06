1 Bei einer Kollision in Wernau sind zwei Personen leicht verletzt worden. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Weil ein Motorradfahrer einem Autofahrer in Wernau die Vorfahrt nimmt, kommt es zur Kollision. Bei dem Unfall werden beide leicht verletzt.















Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Menschen ist es am Sonntag gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung der Linden- mit der Brunnenstraße in Wernau gekommen. Laut der Polizei fuhr ein 60 Jahre alter Motorradfahrer gegen 10.30 Uhr auf der Lindenstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Brunnenstraße nahm er einem von rechts kommenden 79-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Es kam zu einer Kollision, bei der sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb die Einmündung für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Der Schaden wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt.