1 Die Diskussionen um eine mögliche Bebauung beim Lindenkreuz halten an. Foto: Horst Rudel

in der Bürgerfragestunde des Wernauer Gemeinderats wird deutlich, dass eine Unzufriedenheit mit der Kommunikation der Stadtverwaltung besteht. Bürgermeister Armin Elbl will jetzt das Gespräch mit der katholischen Kirche suchen – und dürfte demnächst dazu eingeladen werden.















Wernau - Das Thema Bebauungsplan „Bei den Linden“ stand in der jüngsten Sitzung des Wernauer Gemeinderats zwar gar nicht auf der Agenda. Es zeigte sich aber schon vorab, dass die Veröffentlichungen und Diskussionen rund um das Areal am Lindenkreuz nicht nur die katholische Bevölkerung umtreiben: Wesentlich mehr Besucherinnen und Besucher als üblich hatten den Weg in den großen Stadthallensaal gefunden. In der Bürgerfragestunde ging es praktisch nur um dieses eine Vorhaben. Und als der Tagesordnungspunkt nach einer halben Stunde von Rathauschef Armin Elbl beendet wurde, verließen die meisten Interessierten die Sitzung auch schon wieder.