Chefwechsel bei Heller in Nürtingen

1 Der neue Heller-Chef Thorsten Schmidt kommt von der Düsseldorfer Unternehmensberatung Kerkhoff und hat langjährige Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau. Foto: Kerkhoff Group GmbH

Nach gerade mal einem Jahr verlässt der bisherige Heller-Chef Reinhold Groß den Nürtinger Werkzeugmaschinenhersteller. Der neue Mann im Chefsessel heißt Thorsten Schmidt.















Der neue Chef des Nürtinger Maschinenbauers Heller kommt von der Düsseldorfer Unternehmensberatung Kerkhoff und heißt Thorsten Schmidt. Der 50-Jährige berät Heller bereits seit Juli 2022 als Geschäftsführender Gesellschafter der Kerkhoff Group GmbH und hat langjährige Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau.

Der Chefwechsel beim Familienunternehmen Heller kommt überraschend. Thorsten Schmidt werde mit sofortiger Wirkung neuer Vorstandsvorsitzender der Heller Management SE. Sein Vorgänger Reinhold Groß (53) habe das Unternehmen „im beiderseitigen Einvernehmen verlassen“, teilte Heller mit. Schmidt hat in Personalunion zusätzlich zum Vorstandsvorsitz der SE auch den Vorsitz der Geschäftsführung der Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH übernommen.

Gerade mal ein Jahr an der Heller-Spitze

Ex-Heller-Chef Reinhold Groß stand gerade mal ein Jahr an der Spitze des Nürtinger Familienunternehmens. Im November 2021 wechselte Groß vom Maschinenbauer Trumpf zu Heller, um dort im Januar 2022 den Chefposten des langjährigen Heller-Chefs Klaus Winkler zu übernehmen. Gründe, warum Wirtschaftsingenieur Groß nun das Unternehmen so plötzlich verlassen hat, werden nicht genannt. Der Heller-Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Winkler „dankt Groß im Namen des Gremiums für sein Engagement und wünscht ihn persönlich alles Gute und beruflich weiterhin viel Erfolg“, teilte Heller lediglich mit.

Der neue Heller-Chef Schmidt hat viel Branchenkenntnis. Er war unter anderem von 2006 bis Dezember 2015 Vertriebsvorstand der Gildemeister AG in Bielefeld, später als Chef bei DMG Mori für die Weiterentwicklung des US-Geschäfts verantwortlich. Darüber hinaus stand Schmidt an der Spitze einer Stiftung für den Nachwuchs des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW).

„Wirtschaftlich herausfordernde Zeiten“

„Unter der Führung von Thorsten Schmidt wollen wir unser Unternehmen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wetterfest machen. Dazu gehören unter anderem profitables Wachstum und der weitere Ausbau neuer Geschäftsfelder. Für seine neuen Aufgaben im Vorstandsgremium wünschen wir Thorsten Schmidt viel Erfolg“, so Heller-Aufsichtsratschef Winkler.

Heller wurde 1894 in Nürtingen als kleiner Handwerksbetrieb gegründet. Heute beschäftigt der global agierende Maschinenbauer rund 2600 Mitarbeiter. Ganz sorgenfrei liefen die Geschäfte bei Heller in den letzten drei Jahren nicht – unter anderem wegen Corona, der Abhängigkeit vom Verbrenner und wegen Beschaffungs- und Frachtproblemen. 2019 lag der Heller-Umsatz bei 724 Millionen Euro, 2021 bei rund 380 Millionen Euro, 2022 sollte es wieder deutlich bergaufgehen. Zahlen wurden bisher nicht veröffentlicht. Winkler hatte in einem Interview mit unserer Zeitung Anfang vergangenen Jahres für 2022 ein Wachstum auf 465 Millionen Umsatz angestrebt.