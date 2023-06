7 Der Seerosenteich ist eine Oase der Ruhe und ein wertvolles Biotop in den Traumfeldern im Scharnhauser Park. Foto: Ines Rudel

Die Bürgergärten im Scharnhauser Park ziehen Besucher aus der ganzen Region an. Doch die freiwilligen Helfer werden weniger. Jetzt entwickelt Ostfildern neue Konzepte. Im Juli gibt es eine öffentliche Planungswerkstatt.















Vorsichtig zupft Hans Gruber die welken Blätter der Zitronenmelisse aus dem Beet in den Traumfeldern im Scharnhauser Park ab. „Daraus mache ich einen Tee“, sagt der 84-Jährige, der sich seit 25 Jahren um die Pflege der Bürgergärten im Scharnhauser Park kümmert. Inzwischen könnten er und die anderen älteren Mitglieder aber vieles nicht mehr leisten. An manchen Stellen sieht die wunderschöne Anlage im Herzen des Stadtteils verwildert aus. Da will die Stadt Ostfildern gegensteuern.