Als einziger durfte Taxifahrer Peter Fritschi mit dem Slogan „Wir können alles. Außer Hochdeutsch" werben.

Sein Auto war eine rollende Visitenkarte des Landes: Ende der 1990er-Jahre fuhr in Stuttgart ein Taxi, auf dessen Türen ein Satz stand, der Baden-Württemberg bis heute prägt: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Der Mann am Steuer: Peter Fritschi, heute 76 Jahre alt, damals Taxifahrer – und der einzige Kleinunternehmer, dem das Staatsministerium erlaubte, diesen Landes-Slogan auf seinem Fahrzeug zu führen.