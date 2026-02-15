Werbung mit Kult-Slogan auf Taxi: Verschollenes Foto aus Stuttgart: Ex-Taxifahrer hofft auf Hinweise
1
Als einziger durfte Taxifahrer Peter Fritschi mit dem Slogan „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ werben. Foto: Taxi

Mit seinem Taxi schrieb ein Stuttgarter Werbegeschichte. Heute sucht er das verschollene Foto – und hofft auf Hilfe aus der Stadt.

Sein Auto war eine rollende Visitenkarte des Landes: Ende der 1990er-Jahre fuhr in Stuttgart ein Taxi, auf dessen Türen ein Satz stand, der Baden-Württemberg bis heute prägt: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Der Mann am Steuer: Peter Fritschi, heute 76 Jahre alt, damals Taxifahrer – und der einzige Kleinunternehmer, dem das Staatsministerium erlaubte, diesen Landes-Slogan auf seinem Fahrzeug zu führen.

