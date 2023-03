1 Umstrittene Kampagne: die Werbeagentur Hey David hatte eigene Autos in bedruckte Planen gehüllt, um in Stuttgart für den Umstieg auf den ÖPNV zu werben Foto: Foto Team Hey David

Für den ÖPNV werben, indem man Autos disst? Die SSB ist in Erklärungsnot geraten. Ebenso der VVS, der seinerseits die Werbung für das Deutschlandticket vermurkst hat. Stuttgart und Werbung, das ist ein Fall für sich, findet Jan Sellner.















Was darf Werbung? Diese Frage stellt sich angesichts einer Werbekampagne der Stuttgarter Straßenbahnen AG, die ihr statt neuer Kunden eine Menge Ärger beschert hat. In einer Art Guerillataktik hatte die beauftragte Agentur Autos in Planen gehüllt, auf denen stand: „Hier parkt ein Auslaufmodell“ oder „Die Parklaufzeit ist abgelaufen“ und Autos damit zu unerwünschten Fahrzeugen erklärt. Ausgerechnet am Automobilstandort Stuttgart. Heilix Blechle!