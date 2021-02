1 Gut zu sehen: das umstrittene Werbeplakat an der B 10. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wegen sexistischer und diskriminierender Darstellung liegt eine Beschwerde gegen ein Werbeplakat an der B 10 vor. Die Firma steht deshalb im Fokus des Deutschen Werberats.

Stuttgart - Es sind 80 000 Blicke jeden Tag. Mindestens. Ein normaler Mensch kann sich so viel Aufmerksamkeit kaum verschaffen. Ein Model schon. Zumindest, wenn sein Foto überlebensgroß am Rand der B 10 bei Hedelfingen hängt. 80 000 Fahrzeuge fahren an der Stelle täglich vorbei, das hat die Bundesanstalt für Straßenwesen vor zwei Jahren so erhoben. Und nicht jeder Wagen ist mit nur einer Person besetzt.