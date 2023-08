1 Das Plakat des Anstoßes am Stuttgarter Flughafen. Foto: red

Keine Lust zu arbeiten? Dann kann man ja Lehrer werden. Das legt nach Meinung des Realschullehrerverbands eine Werbekampagne des Kultusministeriums nahe. Die Vorsitzende spricht von einem Schlag ins Gesicht der Kollegen. Das Ministerium kann die Aufregung nicht verstehen.















Ein junger Realschullehrer aus Überlingen glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er am Dienstag am Stuttgarter Flughafen auf ein knalliges Werbeplakat blickte: „HURRAAA!“, steht dort in Großbuchstaben. Und daneben: „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen. Mach was Dir Spaß macht und werde Lehrer*in.“