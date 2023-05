1 Die Gemüsehändler Lore, Fabian und Eberhard Sohn an ihrem Stand. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Leben ohne den Esslinger Wochenmarkt ist für Eberhard Sohn fast nicht vorstellbar. Der 81-Jährige Gemüse- und Weinbauer aus Mettingen ist seit Jahrzehnten mit einem Stand vertreten wie schon seine Eltern und Großeltern. Doch in Zukunft bahnen sich Veränderungen an.















Der Esslinger Wochenmarkt ist sein Leben. Wenn das auf jemand zutrifft, dann auf Eberhard Sohn. Er fehlt praktisch nie, dabei könnte er mit seinen 81 Jahren längst im Ruhestand sein. „Mein Beruf ist mein Hobby“, sagt der Mettinger Gemüsebauer und Weinbaumeister gut gelaunt. Urlaub macht er selten. Wenn doch, dann legt er die freien Tage am liebsten zwischen Sonntag und Dienstag. Schließlich ist mittwochs und samstags Markttag, und da will er am Stand stehen. Wobei stehen wörtlich zu nehmen ist. Sich mal hinzusetzen, wenn wenig los ist, kommt für ihn nicht Frage. „Das macht einfach keinen guten Eindruck“, findet er, das versucht er auch seinen jüngeren Mitarbeitern zu vermitteln, die gerne die Handys zücken. Auch einen Taschenrechner braucht er nicht.