1 Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 8.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zwei Autofahrer sind am Dienstagabend in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) kollidiert. Da beide Autofahrer angeben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht die Polizei nach Zeugen.

Dettingen/Teck - Zwei Autofahrer sind am Dienstagabend im Kreuzungsbereich B465 / K 1250 in Dettingen kollidiert. Da beide Autofahrer angeben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht die Polizei nach Zeugen. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge war ein 23-Jähriger mit seinem Nissan auf der Bundesstraße in Richtung Lenningen unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung zur K 1250 nach links in Richtung Nabern abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem VW eines auf der B 465 entgegenkommenden 64-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 8.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegengenommen.