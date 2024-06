Wenn das Kind stirbt: Das Sternenkind bleibt unvergessen

1 Etwa jede dritte Frau ist in ihrem Leben einmal von einer Fehlgeburt betroffen, sagen Experten. Foto: dpa/David Ebener

Wenn ihr Kind stirbt, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Eine junge Frau und ihr Freund aus Ditzingen haben diese Erfahrung gemacht. Wie geht das Paar mit dem Verlust um – und warum erzählt es seine Geschichte?











Link kopiert

Bei einem Routineultraschall sind keine Herztöne mehr zu hören. Da ist L., die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, im fünften Monat schwanger. Der Tod ihrer Tochter kommt aus heiterem Himmel. „Ich war ziemlich fassungslos“, berichtet L. über jenen Tag im März. Ihrem Freund geht es ähnlich. Es ist nicht nur die schlimme Nachricht, die das Paar schockiert. Sondern auch, wie empathielos sich ihre Frauenärztin verhalten habe, erzählt L. Später kommt ihre Hebamme. „Sie war die erste, die wirklich zugehört hat.“ Erst jetzt wird L. langsam klar, dass ihr Kind tot ist. Ein Sternenkind. So heißen Mädchen und Jungen, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben.