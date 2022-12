1 Die Katze ist Kindern oft das liebste Familienmitglied. Taurig, wenn sie von draußen nicht mehr zurückkommt. Foto: stock.adobe.co/Elena Kratovich

Der Fall einer Stuttgarter Familie zeigt: Wenn Katze, Hund und Co. plötzlich nicht mehr da sind, geht für Kinder die Welt unter. Eine Expertin gibt Tipps, wie Eltern mit dieser Situation umgehen können.















Es war ein Abend wie so viele. Marko (50) befand sich auf der letzten Runde mit seiner schwarzen Labradormischlingshündin. Es war kurz vor Mitternacht. Und dann das. Ein SUV näherte sich dem Zebrastreifen, über den der Familienvater mit Billie ging. Der Fahrer machte keine Anstalten zu bremsen. Das Auto erwischte Billie, sie verschwand zwischen den beiden Vorderrädern und wurde von ihm überrollt. Am Heck des Autos tauchte sie wieder auf, wurde durch die Luft geschleudert, schüttelte sich und lief in Panik weg. Jedes Rufen nach ihr war vergeblich.