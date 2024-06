Weniger Geld für Köngen: Die Ehmannstiftung reduziert ihr Engagement

1 Der frühere Bürgermeister Hans Weil blickt auf die Ziegel des Köngener Schlossdachs. Die Sanierung wurde von der Ehmannstiftung unterstützt. Foto: /Kerstin Dannath

Seit 2002 hat die Organisation kommunale Projekte in Köngen mit insgesamt fast 8,5 Millionen Euro unterstützt. Im Lauf der nächsten Jahre lässt die Stiftung diese Aktivitäten auslaufen – bleibt aber auch danach präsent.











„Ich habe fertig.“ Mit den legendären Worten des Fußballtrainers Giovanni Trapattoni verabschiedete sich der Alt-Bürgermeister Hans Weil bei der jüngsten Sitzung des Köngener Gemeinderats. Anlass war ein Brief der schweizer Ehmannstiftung, der Anfang des Jahres im Köngener Rathaus einflatterte: Die gemeinnützige Organisation teilte mit, dass sie künftig keine kommunalen Projekte in Köngen mehr unterstützen wird. Allerdings endet die Förderung nicht abrupt: Beginnend mit dem Jahr 2024 fließen zunächst für weitere sieben Jahre jeweils 200 000 Euro an die Köngener Bürgerstiftung, die das Geld weiterverteilt.