Wegen der stabilen Zahl von Neuinfektionen und der ausreichenden Kapazitäten in den Krankenhäusern im Landkreis Esslingen wird die vor Ostern eingerichtete Behelfsklinik auf der Messe wieder abgebaut.

Kreis Esslingen - Von Entwarnung kann noch längst nicht die Rede sein, aber die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht auch im Landkreis Esslingen deutlich zurück. So weit, dass Landrat Heinz Eininger am Mittwoch ankündigte, dass die nach Ostern eingerichtete Notklinik in der Landesmesse auf den Fildern in den nächsten Tagen abgebaut wird. „Die derzeitigen stabilen Zahlen von Neuinfektionen und die ausreichenden Kapazitäten unserer Kliniken im Landkreis machen eine Inbetriebnahme der Covid-19-Behelfsklinik an der Landesmesse in den nächsten Wochen nicht erforderlich“, erklärte Eininger.

Wie berichtet, waren in einer der Messehallen vorsorglich 300 Betten aufgestellt worden, um für einen rasanten Anstieg der Fallzahlen, der die Kliniken überfordern würde, gerüstet zu sein. Zurückfahren wird der Landkreis wegen der zurückgehenden Nachfrage auch die Öffnungszeiten der beiden Corona-Abstrichzentren auf dem Festplatz in Oberensingen und neben der Landesmesse in Leinfelden-Echterdingen. Ab Montag, 4. Mai, sind sie täglich nur noch von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Bislang arbeiten die Abstrichzentren täglich bis 19 Uhr. Am Feiertag 1. Mai ist nur das Corona-Abstrichzentrum an der Landesmesse von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

„Weiter erhöhte Alarmbereitschaft“

Die Kliniken im Landkreis Esslingen hätten die vergangenen Wochen intensiv genutzt, um ihre Behandlungskapazitäten deutlich auszubauen, so der Landrat. Dazu gehöre beispielsweise die Wiederinbetriebnahme eines Klinikflügels, des sogenannten Altbaus am Standort Ostfildern-Ruit. Dort seien für den Notfall mittlerweile zusätzliche 120 Betten vorbereitet. Auch am Städtischen Klinikum Esslingen und in der Filderklinik seien so viele Möglichkeiten für eine Intensivbehandlung geschaffen worden, dass die Covid-19-Klinik an der Messe für die nächsten Wochen nicht gebraucht werde. Das sei „zunächst ein Zeichen der vorübergehenden Entspannung, gleichzeitig aber auch der erhöhten Alarmbereitschaft und Wachsamkeit“, betont der Landrat.

Eininger unterstreicht: „Sollten die Fallzahlen so steigen, dass wieder Bedarf für eine Behelfsklinik entsteht, kann auf die umfangreichen Vorarbeiten zurückgegriffen werden. Gerade das Wissen in Fragen der Konzeption, der Kriterien für eine Aufnahme oder der Zusammenarbeit mit den Klinikstandorten im Landkreis kann bei Bedarf jederzeit abgerufen werden.“

In diesem Zusammenhang dankt der Kreischef der Firma Festo für ihr Engagement bei der Installation der Sauerstoffversorgung, den Medius-Kliniken und dem Malteser Hilfsdienst für deren Einsatz. Natürlich habe man geprüft, ob man die 300 Betten samt Einrichtung in der Messehalle vorsorglich belassen könne, so Eininger. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sei das jedoch „nicht vertretbar“.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes waren am Mittwoch 1714 Menschen registriert, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, geringfügig mehr als noch einen Tag zuvor. Die Indizenz-Quote lag bei 320. Das heißt, so viele Fälle gibt es pro 100 000 Einwohner. Die Zahl der Todesfälle, die in Verbindung mit dem Corona-Virus standen, gibt das Gesundheitsamt mit 85 an. Weiter gestiegen ist die Zahl der Genesenen: Sie lag am Mittwoch bei 1248, was eine Quote von 76 Prozent ergibt.

Kliniken gehen zurück auf Regelbetrieb

Angesichts der sinkenden Fallzahlen bereiten sich auch die Kliniken im Landkreis auf eine Rückkehr zum Regelbetrieb vor. Auf der Covid-19-Intensivstation des Städtischen Klinikums Esslingen werde ab nächster Woche kein zusätzliches Personal mehr benötigt, berichtete Geschäftsführer Matthias Ziegler auf EZ-Nachfrage. Die einseitige Ausrichtung der Klinik auf die Corona-Patienten gehe zu Lasten der vielen anderen Kranken, die dringend eine Operation oder einen Eingriff benötigten. Deshalb werde man Schritt für Schritt wieder in den Normalbetrieb übergehen. Ähnlich äußerte sich Thomas A. Kräh, der Geschäftsführer der kreiseigenen Medius-Kliniken.