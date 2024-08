Wengertermännle in Esslinger: Warum der flotte Winzer aufgehübscht wurde

Wengertermännle in Esslinger

13 Das Wengertermännle an der Rüderner Straße in Esslingen ist wieder da. Foto: Roberto Bulgrin

Das Wengertemännle ist heimgekommen. Die Holzfigur hatte auf der Neckarhalde in Esslingen lange als nostalgischer Wegweiser gedient. Doch der Zahn der Zeit hatte auch an der Skulptur genagt. Sie musste restauriert werden.











Seine Kleider sind nun wieder genauso fesch wie sein flotter Schnauzbart. Das Wengertermännle hat ein neues, aufgehübschtes Outfit erhalten und wurde auch sonst auf Vordermann gebracht. Die Holzfigur, die einen Winzer im Festtagsgewand darstellt, hatte jahrzehntelang ihren Dienst als nostalgischer Wegweiser auf der Neckarhalde in Esslingen versehen. Dann hatten ihr Wind, Wetter, Regen, Schnee, Frost und schlechte Witterung so stark zugesetzt, dass eine Rundumerneuerung dringend notwendig geworden war. Nach einer Restaurierung wurde der schmucke Bursche nun wieder auf seinem Stammplatz an der Rüderner Straße angebracht.