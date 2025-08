Wendlinger Weindorf: Zum 29. Mal wird gefeiert, zweimal für jeweils vier Tage

1 Auf dem Wendlinger Weindorf darf auch dieses Jahr wieder getafelt und getrunken werden. Foto: Bulgrin

Das Wendlinger Weindorf öffnet heuer zum 29. Mal seine Pforten. Vom 7. bis zum 10. August sowie vom 14. bis zum 17. August wird vor dem Rathaus Genuss großgeschrieben.











Link kopiert

Was Kirchheim recht ist, ist Wendlingen billig: Unter den Platanen auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz vor dem Wendlinger Rathaus ist wieder Feiern und Genießen angesagt. Bereits zum 29. Mal werden Ralf Mutzbauer vom „Gasthaus zum Lamm“ – und jetzt auch Tizi Procopio vom „Casa Nova“ aus Weilheim – die Besucherinnen und Besucher des Wendlinger Weindorfs verwöhnen: mit sowohl schwäbischen wie auch italienischen kulinarischen Spezialitäten, mit edlem Rebensaft, mit unterhaltsamer Live-Musik und mit einer Cocktailbar.

Das Wendlinger Weindorf findet in diesem Jahr von Donnerstag, 7. August, bis Sonntag, 10. August, sowie von Donnerstag, 14. August, bis Sonntag, 17. August, statt. Geöffnet ist das Weindorf donnerstags bis samstags von 18 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr sowie von 17.30 bis 23 Uhr. Die Eröffnung des Weindorfs findet am 7. August, um 18 Uhr statt.

Reservierungen sind möglich

Für den musikalischen Rahmen sorgt zum Auftakt die Lufdbomba-Kombo mit moderner und junger Blasmusik. Tags drauf bietet die Formation Timeless Melodies“ Rock und Pop ehe am Samstag, 9. August, Aldo für italienische Stimmungsmusik sorgt.

Am Donnerstag, 14. August, spielt Wolfgang Wisst mit seinem Akkordeon klassische Weindorfmusik. Am Tag darauf sorgt Gery für Unterhaltung und Stimmung. Beschlossen wird der Reigen am Samstag, 16. August, durch Haußmann & Bantel mit Oldies aus den 1960er- bis 1980er-Jahren.

Reservierungen für das Wendlinger Weindorf werden telefonisch unter 01 72/78 48 205 oder unter 01 60/92 38 11 89 entgegengenommen.