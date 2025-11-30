Wendlinger Innenstadt: Stadtstrand kehrt im Sommer 2026 zurück – mit neuen Öffnungszeiten

1 Urlaubsstimmung wird es in Wendlingens Stadtmitte auch im kommenden Jahr geben. (Archivfoto) Foto: Kerstin Dannath

Sand, Palmen und Liegestühle mitten in Wendlingen wird es auch im kommenden Jahr geben – nach dem verkürzten Testlauf von Anfang August bis Ende September und einer positiven Bilanz hat der Gemeinderat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung bei sechs Enthaltungen eine Fortführung des Stadtstrands in der Albstraße 2026 beschlossen.

„Der Ort war belebt und hat auch für eine erhöhte Besucherfrequenz in der Innenstadt gesorgt“, bekräftigte Initiator Markus Lämmle, der erste Beigeordnete der Stadt. Und das obwohl das Wetter in den acht Wochen nicht mitspielte: „Auch die Rückmeldung von den Gewerbetreibenden war positiv, für sie war der Stadtstrand ein Gewinn“, so Lämmle weiter.

Neue Öffnungszeiten: Stadtstrand startet etwas später am Tag

Allerdings wird es einige Änderungen geben: Die Regelöffnungszeiten werden verkürzt und verlagern sich nach hinten. „Der Grund sind einige Beschwerden von Anwohnern, die sich in der Mittagszeit gestört fühlten“, erklärte Lämmle. Statt wie beim Testlauf in diesem Jahr ab 12 Uhr, öffnet der Stadtstrand 2026 von Donnerstag bis Freitag erst ab 17 Uhr seine Tore, ist dafür aber eine Stunde länger offen, nämlich bis 22 Uhr. Samstags geht es ab 10 Uhr los, am Sonntag ab 12 Uhr und nur bis 20 Uhr. Abweichungen von den Regelöffnungszeiten bei Sonderveranstaltungen sind möglich, müssen aber genehmigt werden.

6000 bis 8000 Euro sollen zudem in eine Zaunanlage investiert werden, die auch anderweitig verwendet werden kann. Bislang war die Fläche mit Bauzäunen abgesperrt, die erwiesen sich aber bei starken Wind als nicht standsicher.

Genutzt werden soll der Stadtstrand 2026 länger – nämlich ab dem dem Wendlinger Frühlingsmarkt am 17. April bis Ende September. Wieder mit an Bord ist die bisherige Betreiberin Clea Casal von der benachbarten Eisdiele Gelateria Italiana als Ankermieterin: Sie bewirtet und ist Ansprechpartner für alle, die den Stadtstrand etwa für eine Veranstaltung nutzen wollen.

Stadt Wendlingen verspricht: „Keine Ballermann-Partys“

Lämmle betonte erneut, dass auf dem Wendlinger Stadtstrand auch 2026 keine Ballermann-Partys gefeiert werden sollen: „Wir wollen dort keine Events, die an bekannte Ziele im Mittelmeerraum erinnern.“ Stattdessen gehe es der Verwaltung mit dem Projekt nach wie vor neben der Belebung der Innenstadt darum, dass es auf dem rund 500 Quadratmeter großen Areal nicht zu Fehlnutzungen kommt. „Wir wollte keine weitere dunkle Ecke in der Stadt, das haben wir damit erreicht“, sagte Lämmle.

Auch Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel steht der Fortführung des Stadtstrands positiv gegenüber und hat dabei auch die örtliche Wirtschaft im Blick: „Die anfängliche Zurückhaltung beim Gewerbe hat sich schnell gelegt und ins Gegenteil gewandelt.“ Die Kosten für den Testlauf in diesem Jahr bezifferte Lämmle mit 2000 bis 3000 Euro. Hier sprangen Sponsoren und örtliche Betriebe in die Bresche – so wurden etwa die Sonnensegel, Palmen und rund 40 Tonnen Sand kostenlos zu Verfügung gestellt.

Entstehen soll auf dem Grundstück eigentlich ein Ärztehaus, inzwischen läuft der städtebauliche Wettbewerb zur Entwicklung des gesamten Areals, auch das Bebauungsplanverfahren wurde bereits in die Wege geleitet. Doch bis es mit der Neubebauung wirklich los geht, wird noch viel Zeit ins Land gehen. Lämmle rechnet nicht damit, dass das Projekt vor 2027 in die Realisierungsphase geht.