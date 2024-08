Wendlingens ältestes Haus ist ein Spitalhof: Warum Unterboihinger Bewohner einst für das Spital Esslingen schufteten

1 Wendlingens vermutlich ältestes Haus steht in der Kirchstraße 19. Foto:

Gegenüber dem Wendlinger Stadtmuseum steht nicht nur das berühmt gewordene Ein-Euro-Haus, sondern auch das vermutlich älteste Gebäude der Gemeinde. Einst waren die Bewohner dieses Hauses Leibeigene.











Die Suche nach dem ältesten Haus in Wendlingen ist weder einfach noch eindeutig. Das gilt weniger für die Sakralbauten. So wird die Friedhofskapelle „Zu unserer lieben Frau im Hürnholz“ häufig genannt. Die Fundamente des Turmes deuten darauf hin, dass die damalige Pfarrkirche um 1100 erbaut wurde. Damit gebührt der historische Superlativ wohl diesem Kirchlein in Unterboihingen, einem Wendlinger Teilort, der bis 1940 eine eigenständige Gemeinde und jahrhundertelang eine katholische Enklave war. Das vermutlich älteste Haus steht ein paar Straßen weiter in der Kirchstraße gegenüber dem heutigen Stadtmuseum.