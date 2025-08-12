Wendlingen: Wendlinger Holzparkhaus für Nachhaltigkeitspreis nominiert

1 Das Wendlinger Holzparkhaus könnte den deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Foto: Ines Rudel

Eines von insgesamt zehn Projekten, die in diesem Jahr für den für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert sind, ist das Holzparkhaus in Wendlingen.











Bis zum Herbst fällt die Entscheidung, ob das Wendlinger Holzparkhaus den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 bekommt. Am 27. November findet in Bonn die Preisverleihung statt. Das ellipsenförmige, ebenso auffällig gestaltete wie ökologisch errichtete und rund 18 Meter hohe Gebäude ist als eines von bundesweit zehn Projekten für die begehrte Auszeichnung in der Kategorie Architektur nominiert.

Eine Fachjury hat das rund elf Millionen Euro teure Bauwerk auf die Auswahlliste gesetzt, „weil bei dem Holzparkhaus in Wendlingen sowohl zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte als auch flexible Nutzungsoptionen für die Zukunft mitgedacht wurden“. Das von den Stuttgarter Herrmann + Bosch Architekten konzipierte Gebäude diene als Brücke in eine Zukunft mit weniger Autos, heißt es in der Begründung weiter. „Von Beginn an wurde vorbildlich sowie zukunftsweisend für eine Zwischennutzung geplant, realisiert und bereits heute auf eine spätere Umnutzung vorbereitet.“

Die Zukunft mitgedacht

Sowohl die Geschosshöhen wie auch die konsequente Stützenfreiheit ermöglichten eine Umwandlung in Wohn- oder Arbeitsräume. Und noch einen Aspekt heben die Juroren hervor: „ Die natürliche Belüftung und der geringe Technikeinsatz ermöglichen, den laufenden Betrieb über die eigene PV-Anlage abzudecken.“ Zudem könnten die verwendeten Bauelemente später sortenrein getrennt und die Materialien wiederverwendet werden.

Die Fachjury, der renommierte Architekten, Professoren von Hochschulen und staatlichen Akademien sowie Vertreter von Architektenkammern und Bundesstiftungen angehören, bestimmt in der nächsten Zeit auch darüber, welche Projekte ins Finale einziehen und wer den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 letztlich gewinnt.