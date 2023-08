1 Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen drei Jugendliche. Foto: picture alliance/dpa-Zentralbild/Klaus-Dietmar Gabbert

Eine Schlägerei unter Jugendlichen am Schäferhauser See bei Wendlingen (Kreis Esslingen) hat ein juristisches Nachspiel. Zwei 15- und ein 16-Jähriger sitzen jetzt in Untersuchungshaft.















Nach einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen, die sich bereits Mitte Juli ereignet hat, der Polizei aber erst später bekannt wurde, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Esslinger Kripo gegen mehrere Jugendliche wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Am 18. Juli soll sich auf dem Bolzplatz beim Schäferhauser See eine Schlägerei ereignet haben, bei der ein 15-Jähriger mit Faustschlägen traktiert und getreten wurde. Durch Tritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers erlitt der Jugendliche so schwere Verletzungen, dass er operativ versorgt werden musste. Er selbst hatte erklärt, dass er gestürzt sei. Nachdem jedoch klar war, dass die Verletzungen aus einer Straftat stammten, fasste die Polizei mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 16 Jahren aus Esslinger Kreisgemeinden.

Ein 15- und ein 16-Jähriger sitzen seit diesem Mittwoch in Untersuchungshaft. Ein weiterer 15-Jähriger befindet sich bereits seit Ende Juli wegen einer anderen Straftat in Haft. Die Ermittlungen zum Ablauf der Tat und zu den Hintergründen dauern an.