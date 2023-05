1 Das Parkhaus am Schwanenweg befindet sich aktuell im Bau und ist 2023 mit 6 Millionen Euro einer der Investitionsschwerpunkte der Stadt Wendlingen. Foto: /Kerstin Dannath

Der Gemeinderat von Wendlingen hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplanentwurf 2023 mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung verabschiedet – die gute Nachricht: die Stadt kommt laut ihrem kommissarischen Kämmerer Jens Fritz ohne Kreditaufnahmen aus und ist weiter so solvent, dass dem Investitionsprogramm nichts im Wege steht.

Stadt rechnet mit Personalausgaben in Höhe von 11 Millionen Euro

Zwar steht wie erwartet im Ergebnishaushalt ein Minus von rund 1,7 Millionen Euro, das wird aber von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3,2 Millionen Euro – resultierend aus der Veräußerung von Bauplätzen – aufgefangen. Damit veranschlagt die Stadt ein Gesamtergebnis von etwa 1,6 Millionen Euro. Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stehen die Personalausgaben an erster Stelle, hier rechnet die Stadt mit Kosten von 11 Millionen Euro. Ob diese tatsächlich in dieser Höhe anfallen, ist noch unklar. Denn der Wendlinger Bürgermeister Steffen Weigel hatte bei der Einbringung des Haushalts vor einigen Wochen darauf verwiesen, dass die Stadt Probleme habe, alle Stellen wie gewünscht zu besetzen. Insgesamt rechnet Fritz mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von etwa 46,6 Millionen Euro, dem stehen Erträge von 45 Millionen Euro – davon allein rund 29,8 Millionen Euro aus Steuern – gegenüber. Unterm Strich ergibt das den Fehlbetrag von gut 1,6 Millionen Euro.

Die Freibadsanierung schlägt mit 2,5 Millionen Euro zu Buche

Investitionsschwerpunkte in diesem Jahr sind der Neubau des Parkhauses am Schwanenweg mit 6 Millionen Euro, Ausgaben für Grunderwerb (3,2 Millionen Euro) sowie die Freibadsanierung mit 2,5 Millionen Euro.

Wesentliche Änderungen seit der Einbringung des Haushaltplans sind Mehrausgaben im Finanzhaushalt für die Erweiterung der Stelenfelder auf den Friedhöfen in Wendlingen und Unterboihingen in Höhe von 410 000 Euro. Hinzu kommt eine außerplanmäßige Ausgabe für die Sporthalle am Berg, wo das Dach saniert werden musste (400 000 Euro). Auch bei der Erweiterung der Kindertagesstätte Neuburgstraße ist mittlerweile eine Kostensteigerung in Höhe von 240 000 Euro zu verzeichnen.

Die größte Änderung betrifft laut Jens Fritz den Finanzplan 2024: Hier hat die Stadt vor, eine neue Flüchtlingsunterkunft gegenüber vom Seniorenheim Taläcker zu bauen, anstatt – wie ursprünglich geplant – Container aufzustellen. Der Vorteil: Als feststehendes Wohngebäude könnte die neue Unterkunft später weiter genutzt werden, zudem gibt es Fördergelder. Für das Vorhaben hat die Stadt im Finanzplan 2024 eine Ausgabe von 3 Millionen Euro veranschlagt. Zu den wichtigsten Investitionen bis 2026 zählt als dickster Brocken die Generalsanierung des Schulzentrums am Berg mit 4,8 Millionen Euro. Ende 2022 verfügte die Stadt über eine Liquidität von rund 19,6 Millionen Euro, aktuell sind es 17,4 Millionen Euro.