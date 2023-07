1 Die Beamten fanden nach den Einbrechern und bitten um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Wendlingen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf zwei Baustellen zwölf Container aufgebrochen und dabei teure Geräte gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch in Wendlingen (Kreis Esslingen) verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, haben Unbekannte auf zwei Baustellen insgesamt zwölf Container aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Diebe Werkzeug, Maschinen, Lebensmittel Mörtelkartuschen und Auspressgeräte.

Die Taten ereigneten sich zwischen 17.10 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwoch auf zwei Baustellen. In der Spinnerstraße wurden sieben Container aufgebrochen, im Schwanenweg fünf. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 070 24 / 92 09 90 um Zeugenhinweise.