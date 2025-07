Wendlingen: Mississippi-Odyssee als Musical

1 Vor zwei Jahren wurde „Mad World“ aufgeführt, geschrieben von einer früheren Schülerin. Jetzt gibt’s am RGB den Roadtrip „Stück Ratte?“. Foto: Kerstin Dannath

Zwei geflohene Sträflinge sind – aneinandergekettet – auf einem erzwungenen Roadtrip durch Mississippi. „Stück Ratte?“, so heißt das Musical des Wendlinger RBG.











Darf’s ein Stückchen Ratte sein? – So lautet eine der wesentlichen Fragen am Mittwoch, 16. Juli, und am Donnerstag, 17. Juli, jeweils von 19 Uhr an im Wendlinger Treffpunkt Stadtmitte. Beim alljährlichen Musical des Robert-Bosch-Gymnasiums geht dieses Mal unter dem Titel „Stück Ratte?“ um eine Mississippi-Odyssee.

Das Musical ist ein vergnüglicher Roadtrip gespickt mit authentischer Musik aus dem Mississippidelta und einigen zusätzlichen Überraschungen. Die Geschichte spielt im ländlichen US-Bundesstaat Mississippi in den späten 1930er Jahren. Ulysses Everett McGill, ein ebenso charmanter wie geschwätziger Sträfling, flieht mit seinen an ihn geketteten Kameraden Delmar und Pete aus einer Gefängnisfarm.

Odyssee führt zu musikalischer Berühmtheit

Sie wollen einen Schatz aus einem früheren Überfall bergen, von dem Everett ihnen erzählt hat. Leider wird dieser bald nicht mehr zugänglich sein, weswegen sie unter immensem Zeitdruck stehen. Auf ihrer Flucht erleben sie eine wahre Odyssee und gelangen zu musikalischer Berühmtheit.

Ein Besuch des Stücks, das die Musical-AG der Schule in bewährter Form auf die Bühne bringen wird, ist für Kinder und Jugendliche ab Klasse 5 geeignet. Karten gibt es an der Abendkasse für sechs Euro (ermäßigt: drei Euro).